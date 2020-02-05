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كُتّاب وآراء
مخطط عمليات إرهابية يسقط مشتبها به في الرحامنة
في إطار تعميق الأبحاث الجارية بخصوص الخلية الإرهابية الموالية لـ"داعش" التي تم تفكيكها أمس الثلاثاء بمدن الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال، تم إيقاف معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، بدوار "الهديان" بالجماعة القروية صخور الرحامنة في إقليم الرحامنة اليوم الأربعاء، وذلك لصلته الوطيدة بأفراد هذه الخلية ومخططاتها الإرهابية.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكن من إيقاف 6 متطرفين، بالمدن السالفة الذكر، بعدما أفادت التحريات الأولية بضلوعهم في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، تمهيدا لإعلان ولاية تابعة لـ"داعش".
ولازال البحث جاريا مع المشتبه فيهم السبعة قبل تقديمهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.