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كُتّاب وآراء
"القاتل الصامت" وراء إنهاء حياة شخص في مارتيل
أنهى تسرب للغاز حياة شخص بحي أحريق بمدينة مارتيل، اليوم الأربعاء، وتعرض أفراد أسرته لحالة اختناق نقلوا إثرها، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإقليمي "سانية الرمل" بتطوان، لتلقي العلاجات اللازمة.
مصادر محلية أفادت بأن "غازا تسرب أثناء استحمام بنت الضحية البكر تسبب في وفاة رب الأسرة الذي كان يعاني من مرض القصور الكلوي"، مضيفة أن "بقية أفراد الأسرة تعرضوا لحالة اختناق نتيجة استنشاق الغاز، ما تسبب في فقدانهم الوعي".
مصدر طبي أوضح لهسبريس أن مستشفى سانية الرمل استقبل جثة ضحية "القاتل الصامت" وأسرته، مشيرا إلى أن ابنة الأخير، التي وضعت بقسم الإنعاش، "تحسنت حالتها الصحية، وهي مستقرة حاليا"؛ فيما أكد مصدر آخر أن "جميع أفراد أسرة ضحية تسرب الغاز بخير حاليا، وقد تجاوزوا آثار الاختناق".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
باقي المقالات تحمل عناوين خاطئة
ليس تسرب الغاز هو من قتل الاسرة وإنما أحادي أكسيد الكربون
العائلات المغربية لازالت مصرة على تركيب سخان الغاز داخل المطبخ او الحمام او وسط المنزل
في حين ان مكانه الطبيعي خارج المنزل
يمكنك تركيبه خارج نافذة المطبخ او البلكونة
في حال تعذر تركيبه خارج المنزل يمكن تركيب
آلة لكشف احادي اكسيد الكربون سعرها لا يتجاوز 200 درهم
لتنقذ حياتك وحياة اطفالك