24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1813:4616:4019:0620:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. حريم الباشا.. هكذا عاشت عشرات النساء في قصر الڭلاوي بمراكش (5.00)

  2. "كازانيرشور".. "مدينة" توفر 30 ألف منصب شغل بالدار البيضاء (5.00)

  3. مبادرة التنمية البشرية توزّع سيارات باشتوكة (5.00)

  4. وزير الفلاحة ينوّه بـ"العمل الجبار" لمكتب "أونسا" (5.00)

  5. محمد التيمومي .. "صانع أفراح" الكرة المغربية أيام "الزمن الجميل" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "القاتل الصامت" وراء إنهاء حياة شخص في مارتيل

"القاتل الصامت" وراء إنهاء حياة شخص في مارتيل

"القاتل الصامت" وراء إنهاء حياة شخص في مارتيل
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 23:11

أنهى تسرب للغاز حياة شخص بحي أحريق بمدينة مارتيل، اليوم الأربعاء، وتعرض أفراد أسرته لحالة اختناق نقلوا إثرها، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإقليمي "سانية الرمل" بتطوان، لتلقي العلاجات اللازمة.

مصادر محلية أفادت بأن "غازا تسرب أثناء استحمام بنت الضحية البكر تسبب في وفاة رب الأسرة الذي كان يعاني من مرض القصور الكلوي"، مضيفة أن "بقية أفراد الأسرة تعرضوا لحالة اختناق نتيجة استنشاق الغاز، ما تسبب في فقدانهم الوعي".

مصدر طبي أوضح لهسبريس أن مستشفى سانية الرمل استقبل جثة ضحية "القاتل الصامت" وأسرته، مشيرا إلى أن ابنة الأخير، التي وضعت بقسم الإنعاش، "تحسنت حالتها الصحية، وهي مستقرة حاليا"؛ فيما أكد مصدر آخر أن "جميع أفراد أسرة ضحية تسرب الغاز بخير حاليا، وقد تجاوزوا آثار الاختناق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عثمان الأربعاء 05 فبراير 2020 - 23:28
الله يرحمه
باقي المقالات تحمل عناوين خاطئة
ليس تسرب الغاز هو من قتل الاسرة وإنما أحادي أكسيد الكربون
العائلات المغربية لازالت مصرة على تركيب سخان الغاز داخل المطبخ او الحمام او وسط المنزل
في حين ان مكانه الطبيعي خارج المنزل
يمكنك تركيبه خارج نافذة المطبخ او البلكونة
في حال تعذر تركيبه خارج المنزل يمكن تركيب
آلة لكشف احادي اكسيد الكربون سعرها لا يتجاوز 200 درهم
لتنقذ حياتك وحياة اطفالك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - lucifer الأربعاء 05 فبراير 2020 - 23:57
ليس تسرب الغاز انما الاحتراق الغير كامل للاكسجين ينتج عنه احادي اكسيد الكربون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.