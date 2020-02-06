انتحار طالبة جامعية في المحمدية يسائل الحاجة إلى العلاجات النفسية

هسبريس ـ عبد الإله شبل

كسّر انتحار طالبة جامعية بمدينة المحمدية هدوء حي المحطة المتواجد بمحاذاة شارع على مقربة من الممر الأرضي، إذ تم العثور عليها جثة هامدة داخل غرفتها بعدما أقدمت على شنق نفسها.

الطالبة الجامعية ذات العشرين ربيعا فاجأت الجميع حين قررت وضع حد لحياتها شنقا، لتفارق الحياة، تاركة أسرتها وجيرانها وساكنة الحي ر في حيرة وصدمة حيال هذه الواقعة ودوافعها.

وتعالى الصراخ بحي المحطة داخل منزل الهالكة، الثلاثاء، بعد العثور على جثتها مشنوقة، لتتناقل الألسن الخبر وسط صدمة وحيرة، قبل أن تصل المعلومة إلى السلطات المحلية والعناصر الأمنية، التي حلت على الفور بالمكان، وبرفقتها الشرطة العلمية والتقنية لفتح تحقيق في هذه النازلة وتحديد أسباب الوفاة.

وجرى نقل جثة الفتاة صوب مستودع الأموات، فيما واصلت المصالح الأمنية تحقيقها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات وأسباب هذه القضية.

ومازالت الدهشة والصدمة بادية على وجوه أفراد من ساكنة حي المحطة، الذين تفاجؤوا بهذه الخطوة التي أقدمت عليها الفتاة الجامعية .. لم يستوعبوا الأمر، وبعضهم لم يصدقه، خصوصا أنها كانت تعاملهم بطريقة جيدة ولَم تبد عليها أي علامات من التذمر والاستياء حتى تقدم على هذا الفعل.

بعض الذين تحدثوا في هذا الحي استغربوا إقدام هذه الشابة على الانتحار والتخلص من حياتها بهذه الطريقة، لاسيما أنها، حسبهم، لم تكن تعاني من مشاكل أو شيء من هذا القبيل قد يجعلها تفكر في شنق نفسها.

تصريحات متطابقة لبعض السكان، عبروا من خلالها عن كون الخبر الذي تلقوه صباحا أربكهم، مؤكدين أنهم لم يعاينوا على المعنية من قبل أي علامات قد تدفعها إلى الانتحار، ولافتين في الوقت نفسه إلى كونها فتاة تتابع دراستها وتحصيلها الجامعي بشكل جيد.

انتحار هذه الشابة، الذي تتوخى كشف أسبابه التحريات التي تجريها المصالح الأمنية المختصة، يطرح حسب بعض السكان علامات استفهام حول هذه الظاهرة التي باتت مستشرية وسط المجتمع المغربي، داعين إلى العلاج النفسي لوقف مثل هذه الحالات.

وتأتي عملية انتحار هذه الطالبة الجامعية أياما قليلة على إقدام سيدة أربعينية بحي السعادة بسيدي مومن، وسط الدار البيضاء، على الانتحار عبر تناول حبات من "سم الفئران"، نتيجة تعرضها لضغوطات من طرف زوجها حسب رواية أقاربها.