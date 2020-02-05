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الرئيسية | حوادث | الشرطة تحجز كمية هامة من "الإكستازي" في وجدة

الشرطة تحجز كمية هامة من "الإكستازي" في وجدة

الشرطة تحجز كمية هامة من "الإكستازي" في وجدة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 19:23

حجزت عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، اليوم الأربعاء، 50 ألف قرص هلوسة من مخدر "الإكستازي"، كما ضبطت مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عمليات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

إجراءات البحث والتحري المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف شخص يبلغ من العمر 49 سنة؛ بينما مكنت عمليات التفتيش داخل مسكنه من حجز 50 ألف قرص من مخدر "الإكستازي" وهاتفين محمولين، علاوة على مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 127.150 درهما، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث المتواصلة في هذه القضية أسفرت أيضا عن توقيف مواطن جزائري مقيم بطريقة نظامية بالمغرب؛ وذلك للاشتباه في تورطه في عمليات التهريب الدولي للشحنات المخدرة المحجوزة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف مسارات تهريب هذه الشحنات الكبيرة من خارج المملكة، وتشخيص هويات كل المتورطين المحتملين؛ فضلا عن رصد كافة الامتدادات والارتباطات الدولية لهذه الأفعال الإجرامية.

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