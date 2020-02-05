هتك العرض والاحتجاز يقود 3 أشخاص إلى التحقيق

هسبريس من الداخلة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، يشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالاحتجاز، وهتك العرض بالعنف، والضرب والجرح، مع الاتجار بمسكر ماء الحياة.

وحسب بلاغ لولاية أمن العيون، توصلت به هسبريس، فقد تم توقيف المشتبه فيهم بناء على شكاية تقدم بها شاب عشريني إلى فرقة الشرطة القضائية، تؤكد أن أحد الموقوفين الثلاثة استدرج الضحية إلى داخل مسكنه، من أجل نزع ملابسه وتصويره بواسطة هاتف محمول، قبل أن يعمدوا إلى تكبيل يديه بشريط لاصق، وممارسة الجنس الجماعي عليه بطريقة شاذة.

وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش التي أجريت داخل المسكن أسفرت عن حجز اللصاق المستعمل في تكبيل الضحية، مع العثور على مصنع تقليدي خاص بتحضير مسكر ماء الحياة، ليتم حجز معداته، و30 لترا من المواد المخمرة.

وتمت إحالة الموقوفين الثلاثة على تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون.