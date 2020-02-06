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إشهار السلاح يوقف جانحا هدد سلامة عناصر الأمن
اضطرت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ليلة اليوم الخميس، لإشهار أسلحتها الوظيفية دون اللجوء إلى استعمالها، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية كان في حالة سكر واندفاع قوية، وعرض حياة عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.
وكانت قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن فاس قد توصلت بإشعار حول قيام شخص في حالة سكر متقدمة بإحداث الفوضى بالشارع العام بشكل يهدد سكينة وسلامة المواطنين بحي باب الخوخة بفاس، ما استدعى تدخل عناصر الشرطة من أجل توقيفه، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
المعني بالأمر أبدى مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وفق المصدر نفسه، ما اضطر موظفي الشرطة لإشهار أسلحتهم الوظيفية بشكل مكن من تحييد الخطر وحجز السلاح الأبيض.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 27 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.