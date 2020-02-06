24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:18
|13:46
|16:40
|19:06
|20:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الولايات المتحدة تكشف الإصابة 12 بفيروس كورونا
- إشهار السلاح يوقف جانحا هدد سلامة عناصر الأمن
- "كورونا" يسجل 70 حالة وفاة جديدة وسط الصين
- هزيمة طنجة أمام الحسنية
- إعفاء مدير الشركة الوطنية للمحروقات في الجزائر
إدانة مدير الوكالة الحضرية السابق في مراكش بالسجن 10 سنوات (5.00)
تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة (5.00)
اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين (5.00)
- تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة - (73)
- أغنى الأحزاب .."البيجيدي" يتصدر التنظيمات السياسية المغربية - (57)
- تحويلات الجالية نحو المملكة تتجاوز 64 مليار درهم سنة 2019 - (50)
- اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين - (41)
- احتلال الملك العمومي يحوّل حيّا سكنيا إلى "سوق شعبي" بمدينة سلا - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إطلاق الرصاص لضبط شخص عرض والديه للخطر
اضطر ضابط أمن يعمل بشرطة النجدة بولاية أمن بني ملال، اليوم الخميس، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل لتوقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة اندفاع قوية، وعرض حياة والديه وسلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن بني ملال كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه باحتجاز والديه بمرآب منزلهما، وتعريضهما للتهديد بواسطة السلاح الأبيض، وهو الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية لشرطة النجدة من أجل توقيفه.
وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه واجه عناصر الشرطة المتدخلين بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر ضابط أمن لإطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي، بالشكل الذي مكن من تحييد الخطر الناتج عنه وتوقيفه، فضلا عن تحرير والديه وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
و لرئيس الدولة و رئيس الحكومة واسع النظر
و شكرا هسبريس