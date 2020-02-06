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الرئيسية | حوادث | إطلاق الرصاص لضبط شخص عرض والديه للخطر

إطلاق الرصاص لضبط شخص عرض والديه للخطر

إطلاق الرصاص لضبط شخص عرض والديه للخطر
هسبريس من الرباط
الخميس 06 فبراير 2020 - 13:00

اضطر ضابط أمن يعمل بشرطة النجدة بولاية أمن بني ملال، اليوم الخميس، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل لتوقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة اندفاع قوية، وعرض حياة والديه وسلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن بني ملال كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه باحتجاز والديه بمرآب منزلهما، وتعريضهما للتهديد بواسطة السلاح الأبيض، وهو الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية لشرطة النجدة من أجل توقيفه.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه واجه عناصر الشرطة المتدخلين بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر ضابط أمن لإطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي، بالشكل الذي مكن من تحييد الخطر الناتج عنه وتوقيفه، فضلا عن تحرير والديه وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فرانز كافكا الخميس 06 فبراير 2020 - 13:16
حين نقرأ أن اﻷمن اضطر ﻹستعمال الرصاص لتوقيف شخص ما ، دائما نجد أن الشخص من ذوي السوابق العديدة ؛ مما يعني أن السجون المغربية فيها خلل كبير و لا تحقق اﻷهذاف المرجوة منها ... و لهذا يجب إعادة النظر في المؤسسات السجنية و تسييرها فالسيد التامك لم يحقق أي نجاح بل بالعكس في عهده أصبحت السجون معاهد لتخريج و تفريخ عتى المجرمين و المشرملين و اللصوص و المحتالين ...
و لرئيس الدولة و رئيس الحكومة واسع النظر
و شكرا هسبريس
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28
2 - YOUSSERSIF الخميس 06 فبراير 2020 - 13:19
باختصار شديد,المساخيط الوالدين لي تيعذبو الوالدين ديالهم بالتعذيب النفسي كيستحقو ستة اشهر ديال الحبس والطرد من المنزل غادي نعاودها الطرد من المنزل اما لي تيعنف الوالدين ديالو هذاك حكم اخر ولابد يكون حكم جد قاسي وهاد المصائب كلها السبب ديالها الوحيد هو المخدرات نعم المخدرات والسلام عليكم
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12
3 - مغربي الخميس 06 فبراير 2020 - 13:24
مادا ينتظر الوطن والمجتمع من مثل هدا المجرم حتى والديه لم يفلتوا من اجرامه وتحية لرجال الأمن ولو كان الرصاص تحديري كانت رصاصة واحدة على الفخد تنهي الخطر ويكون عبرة لمن يخرج عن القانون وتحية مرة أخرى لرجال الأمن
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14
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