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الرئيسية | حوادث | صعق كهربائي ينهي حياة مياوم في "سبع عيون"

صعق كهربائي ينهي حياة مياوم في "سبع عيون"

صعق كهربائي ينهي حياة مياوم في "سبع عيون"
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 07 فبراير 2020 - 04:35

لقي شاب يبلغ من العمر حوالي 25 سنة، الخميس، مصرعه بحي مازوز وسط مدينة سبع عيون متأثرا بإصاباته البليغة الناجمة عن تعرضه لصعقة كهربائية.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فإن تماسا بين أسلاك، كان الضحية بصدد سحبها نحو سطح الطابق العلوي لبناية سكنية قيد الإنشاء، وخطوط لنقل التيار الكهربائي ذي الجهد المرتفع المارة بمحاذاة واجهة البناية المذكورة؛ وهو أدى إلى تعرضه لهذه الصعقة الكهربائية القاتلة.

وقالت المصادر ذاتها إن هذا الحادث تسبب في تفحم جثة الضحية، خصوصا على مستوى أطرافه السفلى، مبرزة أن السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بسبع عيون باشرت التحقيق حول ظروف وملابسات وقوع هذه الفاجعة.

وقد جرى نقل جثة الضحية نحو المركز الصحي الحضري بسبع عيون، قبل إحالتها على مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس لإخضاعها للتشريح الطبي، بأمر من النيابة العامة المختصة.

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