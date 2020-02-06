24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1813:4616:4019:0620:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الولايات المتحدة تكشف الإصابة 12 بفيروس كورونا (5.00)

  2. إدانة مدير الوكالة الحضرية السابق في مراكش بالسجن 10 سنوات (5.00)

  3. في المرافعة من أجل حل الإيركام (5.00)

  4. هيئات تحشد لمسيرة ضد "صفقة القرن" وترفض مقايضة فلسطين (5.00)

  5. افتتاح معرض الكتاب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | السرقة تضع قاصريْن في قبضة الشرطة ببنسليمان

السرقة تضع قاصريْن في قبضة الشرطة ببنسليمان

السرقة تضع قاصريْن في قبضة الشرطة ببنسليمان
إبراهيم الحافظون
الخميس 06 فبراير 2020 - 14:08

عرضت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، الخميس، قاصريْن يبلغان من العمر 13 و15 سنة على أنظار ممثل النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الشرطة القضائية باشرت إجراءات معاينة سرقة من داخل مقهى عن طريق الكسر، استهدفت مبلغا ماليا وبعض الأغراض الشخصية، قبل أن تمكن التحريات والأبحاث الميدانية المنجزة من تشخيص هوية المشتبه في ضلوعهما في هذا الفعل الجرمي وإيقافهما، فضلا عن استرجاع جزء مهم من المسروقات.

وخضع القاصران لتدابير المراقبة لفائدة البحث الأولي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، مع الاستماع إليهما في محضر تمهيدي؛ للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.