السرقة تضع قاصريْن في قبضة الشرطة ببنسليمان

إبراهيم الحافظون

عرضت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، الخميس، قاصريْن يبلغان من العمر 13 و15 سنة على أنظار ممثل النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الشرطة القضائية باشرت إجراءات معاينة سرقة من داخل مقهى عن طريق الكسر، استهدفت مبلغا ماليا وبعض الأغراض الشخصية، قبل أن تمكن التحريات والأبحاث الميدانية المنجزة من تشخيص هوية المشتبه في ضلوعهما في هذا الفعل الجرمي وإيقافهما، فضلا عن استرجاع جزء مهم من المسروقات.

وخضع القاصران لتدابير المراقبة لفائدة البحث الأولي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، مع الاستماع إليهما في محضر تمهيدي؛ للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.