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كُتّاب وآراء
تنسيق أمني يفك لغز جريمة ذبح امرأة بإقليم الجديدة
أفادت مصادر هسبريس بأن تنسيقا أمنيا أطاح، الخميس، بشخص يشتبه في ارتكابه جريمة قتل في حق امرأة تنحدر من سيدي بنور، بعد الإجهاز عليها بسكين بذبحها من الوريد إلى الوريد، لأسباب لازالت موضوع بحث تمهيدي من قبل عناصر الضابطة القضائية بالجديدة، في انتظار عرضه على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه.
وكان شخص عثر على جثة الهالكة مذبوحة من الوريد إلى الوريد يوم الأحد الماضي، في ظروف غامضة، بالقرب من وحدة للدجاج في النفوذ الترابي لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، جهة الدار البيضاء – سطات، وتحمل آثار عنف بأماكن مختلفة من جسدها، وهو ما جعله يشعر الجهات المختصة بعاصمة دكالة.
الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي وفرقة من التشخيص القضائي سرية الجديدة والسلطة المحلية، إذ انتقلت على الفور إلى مكان وجود جثة الهالكة، وقامت بمعاينتها وتجميع كل المعطيات المفيدة في البحث الأولي، قبل توجيهها عبر سيارة لنقل الأموات نحو مستودع حفظ الجثث رهن إشارة البحث القضائي، مع إجراء تشريح طبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.