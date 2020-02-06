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الرئيسية | حوادث | خبر زائف حول "كورونا" يجر شابا إلى التوقيف

خبر زائف حول "كورونا" يجر شابا إلى التوقيف

خبر زائف حول "كورونا" يجر شابا إلى التوقيف
هسبريس من الرباط
الخميس 06 فبراير 2020 - 19:10

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في تصوير ونشر أخبار زائفة يزعم فيها تسجيل حالات للإصابة بمرض كورونا الوبائي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت شريط فيديو، متداول على شبكة الأنترنت، يظهر فيه شخص يرتدي قناعا طبيا، ويدعي فيه تسجيل وفيات بمدينة مكناس بسبب تفشي فيروس كورونا، نتيجة الاحتكاك مع سائح من جنسية صينية، ومطالبا عموم المواطنين المغاربة بعدم زيارة أو السفر لمدينة مكناس بسبب مزاعم كاذبة حول خطورة الوضع الصحي بالمدينة.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التشخيص والتحري مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه بمدينة مكناس، كما تم رصد مكان تصويره للشريط بمدينة مولاي إدريس زرهون، في حين أسفرت عملية التفتيش عن حجز القناع الطبي المستخدم في تصوير الشريط.

وقد تم، وفق البلاغ، فتح بحث قضائي مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات وظروف وملابسات تصويره ونشره لهذا الشريط الذي يتضمن أخبارا زائفة ومضللة، فضلا عن البحث معه حول تورطه المحتمل في شريط فيديو آخر منشور على شبكة الأنترنت، يظهر فيه شخص بنفس المواصفات، ينتحل صفة ممرض بمدينة مكناس، ويدعي فيه تسجيل حالات مزعومة ووهمية للإصابة بفيروس كورونا الوبائي.

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