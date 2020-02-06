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الرئيسية | حوادث | "الإكستازي" يسقط 4 أشخاص في قبضة أمن طنجة

"الإكستازي" يسقط 4 أشخاص في قبضة أمن طنجة

"الإكستازي" يسقط 4 أشخاص في قبضة أمن طنجة
جمال سماحي
الخميس 06 فبراير 2020 - 21:29

بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، الخميس، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم سيدة من ذوي السوابق القضائية، وفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

مصدر أمني أفاد بأنه "جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى نقطة المراقبة المرورية بالقرب من محطة الأداء بالطريق السيار بمدخل مدينة طنجة، وذلك أثناء استعدادهم للمغادرة صوب مدينة الدار البيضاء على متن سيارة مكتراة"، مضيفا أن عملية التفتيش داخل الناقلة "أسفرت عن حجز 1879 قرصا من نوع إكستازي وأربعة هواتف محمولة".

ووفق المصدر ذاته فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين، وتحت المراقبة الشرطية للقاصرة؛ وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

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