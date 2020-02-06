حادث دهس يخطف حياة مشجع لفريق اتحاد طنجة

جمال سماحي

لقي مشجع عشريني لفريق "اتحاد طنجة" لكرة القدم مصرعه، اليوم الخميس، على مستوى الطريق السيار في اتجاه الصخيرات، أثناء رحلة العودة من أكادير، إثر دهسه بواسطة سيارة خفيفة لحظة نزوله من حافلة للنقل المزدوج ومحاولته عبور الطريق.

مصادر متطابقة أوضحت أن "الهالك، لحظة توقف حافلة النقل المزدوج التي كانت تقله بمعية عدد من أفراد فصيل هيركوليس، نزل منها محاولا العبور إلى الجانب الآخر من الطريق السيار، فدهسته سيارة بشكل مفاجئ، وأردته قتيلا في الحين".

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية "رافق مشجعي اتحاد طنحة، من أفراد فصيل هيركوليس، في رحلة إلى مدينة أكادير، لمؤازرة فريق مدينته في المباراة التي جمعته بنظيره حسنية أكادير، مساء أمس الأربعاء، برسم مؤجل الجولة 14 من البطولة الاحترافية".

يذكر أن ستة مشجعين لفريق اتحاد طنجة لقوا مصرعهم في ظروف مشابهة أواخر أكتوبر 2018، عقب حادث دهس تعرضوا له بواسطة شاحنة، على مستوى الطريق السيار الرابطة بين أكادير وطنجة، بعدما نزلوا من حافلة للنقل المزدوج إثر عطل اضطرها إلى التوقف بالطريق.