24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:1713:4716:4119:0720:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. في المرافعة من أجل حل الإيركام (5.00)

  2. هيئات تحشد لمسيرة ضد "صفقة القرن" وترفض مقايضة فلسطين (5.00)

  3. افتتاح معرض الكتاب (5.00)

  4. اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين (5.00)

  5. السلطة تتجند لتحرير الملك العمومي بجماعة تغدوين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ضبط أقراص مخدرة بحوزة رجل وامرأة بمدخل فاس

ضبط أقراص مخدرة بحوزة رجل وامرأة بمدخل فاس

ضبط أقراص مخدرة بحوزة رجل وامرأة بمدخل فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 07 فبراير 2020 - 00:24

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من توقيف رجل وامرأة، يبلغان من العمر 58 و50 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

وجرى توقيف المشتبه فيهما، حسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس، بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.

المصدر ذاته أوضح أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهما على 1640 قرصا مخدرا، من بينها 1460 قرص هلوسة من نوع "إكستازي"، و180 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل".

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، يضيف المصدر الأمني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.