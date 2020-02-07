ضبط أقراص مخدرة بحوزة رجل وامرأة بمدخل فاس

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من توقيف رجل وامرأة، يبلغان من العمر 58 و50 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

وجرى توقيف المشتبه فيهما، حسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس، بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.

المصدر ذاته أوضح أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهما على 1640 قرصا مخدرا، من بينها 1460 قرص هلوسة من نوع "إكستازي"، و180 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل".

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، يضيف المصدر الأمني.