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الرئيسية | حوادث | ‪مسكر "ماء الحياة" يورط شخصين بمدينة كلميم‬

‪مسكر "ماء الحياة" يورط شخصين بمدينة كلميم‬

‪مسكر "ماء الحياة" يورط شخصين بمدينة كلميم‬
مصطفى البكار
الخميس 06 فبراير 2020 - 16:42

تمكنت عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، اليوم الخميس، من تفكيك معمل سري مختص في صنع وتقطير مسكر ماء الحياة، إثر مداهمة أحد المنازل القريبة من شارع يوسف بن تاشفين وسط المدينة ذاتها.

وحسب مصدر لهسبريس فإن هذه العملية الأمنية قادت إلى حجز حوالي 100 لتر من "الماحيا" جاهزة للبيع، بالإضافة إلى مجموعة من المواد والمعدات المستعملة في تصنيع وإعداد وتعبئة المسكر المذكور.

كما مكنت العملية نفسها من توقيف رجل وامرأة يشتبه في تورطهما في هذه الأنشطة الممنوعة، وجرى وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهما أمام النيابة العامة المختصة قصد متابعتهما بالمنسوب إليهما.

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