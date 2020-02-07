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حجز 5 أطنان من مخدر "الشيرا" ضواحي العرائش
الجمعة 07 فبراير 2020 - 16:10
تمكنت عناصر القوات المسلحة الملكية المكلفة بحراسة الشواطئ، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي التابعة لجماعة العوامرة، صباح اليوم الجمعة بمنطقة الهيايضة بين القصر الكبير والعرائش، من حجز ثلاث قوارب مطاطية كانت محملة بكمية ضخمة من مادة الشيرا.
الكمية المحجوزة بلغت 183 رزمة، أي ما مجموعه 5 أطنان، إضافة إلى 4 محركات إضافية و64 قارورة بنزين.
وقد تم إيقاف 4 متورطين في هذه العملية تمت إحالتهم على مصلحة الدرك الملكي بالعوامرة للتحقيق معهم وتقديمهم إلى العدالة.