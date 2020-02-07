توقيف شريك رضوان التاغي بميدلين الكولومبية

هسبريس من الرباط

علم لدى الشرطة الهولندية أنه تم، اليوم الجمعة، بمدينة ميدلين الكولومبية، توقيف المدعو "سعيد رزوقي"، شريك المغربي رضوان تاغي، الشهير بـ"عزرائيل مافيا المخدرات".

عملية التوقيف تمت بتعاون مع "إف.بي آي"، وإدارة مكافحة المخدرات الدولية.

وكانت شرطة دبي تمكنت، منتصف دجنبر الماضي، من إلقاء القبض على رضوان تاغي، الذي يعد أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالمياً والمُدرجة على قوائم "إنتربول"، والمتهم بكونه العقل المدبر لجريمة مقهى "لاكريم" بمراكش.