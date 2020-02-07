نيران تقطع الكهرباء عن الحي الصناعي في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

استنفرت النيران التي اندلعت اليوم الجمعة بالحي الصناعي بعاصمة الشاوية كلاّ من مصالح الوقاية المدنية بثكنة سطات، والأمن الوطني والسلطة المحلية ومصالح الخدمات التقنية بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، بعدما تفاجأ مسيّرو الوحدات الصناعية وعمالها بانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي عن معظم الحي الصناعي.

وعاينت هسبريس تصاعد دخان كثيف من محيط إحدى الوحدات الصناعية بسطات، حيث بذلت عناصر الوقاية المدنية مدعّمة باللوجيستيك مجهودا كبيرا لما يقارب الساعة للسيطرة على ألسنة النيران، بعد نشوبها في أسلاك كهربائية بجهد يقدّر بـ22000 "فولت"، كانت تحت المخلفات التي اندلعت فيها النيران في بداية الأمر.

وسمع دوي انفجار قويّ نتيجة تماس كهربائي، دون تسجيل أي إصابات، سواء في صفوف أفراد الوقاية المدنية أو ممثلي السلطات المحلية والأمنية، التي كانت تشرف على عملية وضع حد للنيران، ومنعها من الانتقال إلى داخل الوحدات الصناعية.

وفتحت عناصر الضابطة القضائية بحثا في الموضوع، لتحديد السبب الحقيقي لاندلاع النيران، الذي مازال مجهولا، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة. وفي المقابل عمل فريق تقني تابع لمصالح خدمات الكهرباء بسطات على عودة التيار الكهربائي إلى الحي الصناعي من خلال إعادة تشغيل المحوّلات المتواجدة بالمنطقة الصناعية.