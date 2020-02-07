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الرئيسية | حوادث | أقراص هلوسة تسقط مبحوثا عنه في مدينة برشيد

أقراص هلوسة تسقط مبحوثا عنه في مدينة برشيد

أقراص هلوسة تسقط مبحوثا عنه في مدينة برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 07 فبراير 2020 - 23:10

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، اليوم الجمعة، شابّا يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

وأفادت مصادر هسبريس بأن توقيف المشتبه فيه جاء بناءً على مذكرات بحث صادرة في حقّه، قبل أن تمكّن عملية التفتيش التي أنجزت داخل منزله عن حجز كميات من أقراص الهلوسة، بلغت ما يفوق 300 قرص مهلوس من نوع "ريفوتريل"، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها محصلة من النشاط الإجرامي للموقوف.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بسطات بالاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي، لكشف جميع الظروف المحيطة بترويج المخدرات وأقراص الهلوسة، قبل عرضه على أنظار ممثل الحق العام بابتدائية برشيد التابعة لاستئنافية سطات، للنظر في المنسوب إليه واتخاذ القرار القانوني في حقه.

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