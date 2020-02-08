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قطعة ثوب تنهي حياة شاب ثلاثيني بمدينة برشيد
السبت 08 فبراير 2020 - 02:35
أقدم شاب في عقده الثالث على وضع حدّ لحياته بمنزل عائلته بزنقة العيون بحي "البلوك" في مدينة برشيد، بعد أن خنق نفسه بقطعة ثوب لفها حول عنقه.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الشاب كان يمارس حرفة الصباغة، مشيرة إلى أنه عثر عليه جثة هامدة من طرف أحد أفراد أسرته.
وانتقلت عناصر الضابطة القضائية وأفراد من الشرطة العلمية والتقنية وممثل عن السلطة المحلية إلى مكان الحادث، حيث تمت معاينة الجثة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بجهة البيضاء سطات قصد تشريحها لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.