24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:1613:4716:4219:0820:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. القصة الحقيقية لبناء وتجهيز مستشفى "ووهان" في 10 أيام بالصين (5.00)

  2. تحديات "حضارة الصورة" .. طه عبد الرحمان يفكّك "آفة التفرج" (5.00)

  3. التواصل الاجتماعي (5.00)

  4. وفاة أول المحذّرين من فيروس "كورونا" تثير غضبا عارما بالصين (5.00)

  5. معرض صور فوتوغرافية يعيد الحياة إلى "أشهر سيارة" في المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مداهمة دركية تفضي إلى ضبط مخدرات بتافرانت

مداهمة دركية تفضي إلى ضبط مخدرات بتافرانت

مداهمة دركية تفضي إلى ضبط مخدرات بتافرانت
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 08 فبراير 2020 - 19:20

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالورتزاغ بإقليم تاونات، اليوم السبت، من حجز طن من "سنابل الكيف"، ونصف طن من "مسحوق الكيف"، فضلا عن نحو 10 كيلوغرامات من مخدر "الشيرا"؛ وذلك إثر عملية مداهمة قامت بها عناصر دركية لأحد المنازل القروية بدوار الرمل الكائن بجماعة تافرانت ضواحي غفساي.

هذه العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة عن إعداد المنزل المعني لتخزين محصول القنب الهندي قصد تحويله إلى مخدر "الشيرا"، بينما المشتبه في وقوفه وراء الأمر تمكن من الفرار إلى وجهة غير معلومة، وحررت في حقه مذكرة بحث.

بتعليمات من مصالح النيابة العامة المختصة في ابتدائية تاونات تم إحراق كمية "الكيف" المحجوزة بالمكان، بينما ستتم إحالة المضبوط من مخدر "الشيرا" على مصالح الجمارك بفاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.