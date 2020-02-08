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كُتّاب وآراء
مداهمة دركية تفضي إلى ضبط مخدرات بتافرانت
تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالورتزاغ بإقليم تاونات، اليوم السبت، من حجز طن من "سنابل الكيف"، ونصف طن من "مسحوق الكيف"، فضلا عن نحو 10 كيلوغرامات من مخدر "الشيرا"؛ وذلك إثر عملية مداهمة قامت بها عناصر دركية لأحد المنازل القروية بدوار الرمل الكائن بجماعة تافرانت ضواحي غفساي.
هذه العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة عن إعداد المنزل المعني لتخزين محصول القنب الهندي قصد تحويله إلى مخدر "الشيرا"، بينما المشتبه في وقوفه وراء الأمر تمكن من الفرار إلى وجهة غير معلومة، وحررت في حقه مذكرة بحث.
بتعليمات من مصالح النيابة العامة المختصة في ابتدائية تاونات تم إحراق كمية "الكيف" المحجوزة بالمكان، بينما ستتم إحالة المضبوط من مخدر "الشيرا" على مصالح الجمارك بفاس.