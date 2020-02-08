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كُتّاب وآراء
تحقيق يطال انتحار قاصر في منزل أسرته بطانطان
أقدم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة على وضع حد لحياته شنقا، اليوم السبت، داخل منزل أسرته الكائن بحي بئر أنزران وسط مدينة طانطان.
الهالك "و.س"، الذي كان يشتغل قيد حياته في محل لبيع الدجاج، عثر عليه جثة هامدة على مستوى سطح المنزل، فيما مازالت أسباب انتحاره مجهولة إلى حدود الساعة.
السلطات المحلية والمصالح الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة، وقررت توجيه جثة الضحية نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.