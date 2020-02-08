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كُتّاب وآراء
حادث مروري يودي بحياة شاب نواحي بن سليمان
شهدت الطريق الرابطة بين الكارة وأحلاف في الحدود بين إقليم وبرشيد وجماعة مليلة في بن سليمان، ليل اليوم السبت، حادثة سير نتيجة اصطدام مباشر بين سيارتين خفيفتين على مستوى دوار أولاد حميدة علال، أسفر عن مصرع شابّ وإصابة أربعة أشخاص بجروح بليغة.
الواقعة نتجت عن اصطدام مباشر بين السيارتين، بينما شاب من ركاب إحدى المركبتين توفي على الفور، فيما نُقل أربعة مصابين نحو مستشفى في الدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية.
ولتحديد الأسباب المفضية إلى الحادث القاتل أطلقت تحقيقات من لدن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مليلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.