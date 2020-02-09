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كُتّاب وآراء
المخدرات تجرّ 3 أشخاص إلى التحقيق في سطات
أفلحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، اليوم الأحد، في إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين47 و49 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار في المخدرات.
وحسب مصادر هسبريس، فإن إيقاف الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم، ومن بينهم امرأة، خلال عملية أمنية جرى تفعيلها من لدن الشرطة القضائية، قبل أن تسفر عمليات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية عن حجز كميات من مخدر الشيرا بلغ مجموعها ثمانية كيلوغرامات، فضلا عن مبالغ مالية متحصلة من عملية ترويجها.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بالاحتفاظ بالأشخاص بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تباشره عناصر الضابطة القضائية بسطات مع الموقوفين، قصد الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.