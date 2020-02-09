السقوط من أعلى قمة جبل ينهي حياة شاب بخنيفرة

ياسين أوشن من خنيفرة

لقي شاب في ثلاثينيات من عمره، مساء السبت، مصرعه بعد سقوطه من أعلى قمة جبل بوحياتي بخنيفرة.

وأفاد محمد بوفطيحي، رئيس جمعية الصيد والتنمية المستدامة والمحافظة على الحياة البرية بالمغرب، بأن الهالك المسمى قيد حياته (ب-ح) أب لطفل ويتحدر من جماعة موحى أوحمو الزياني.

وزاد بوفطيحي، في تصريح لهسبريس، أن الشاب الذي راح ضحية هذا الحادث الأليم قصد رفقة اثنين من أصدقائه الجبل، بغية صيد الحمام البري؛ غير أن تناثر الأحجار من تحت قدميه هوى به إلى الأسفل على مسافة 209 أمتار، ليفارق الحياة عشر دقائق بعد السقوط.

واستنفر الحادث، حسب المصدر نفسه، جميع المصالح القضائية ورجال السلطة والدرك الملكي والوقاية المدنية، الذين انتقلوا إلى عين المكان تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على أسباب الوفاة ونقل الجثة إلى المركز الاستشفائي ببني ملال للقيام بالإجراءات الخاصة بالتشريح.