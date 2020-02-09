24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:15
|13:47
|16:42
|19:09
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مؤرخ المملكة يدعو إلى النهوض بالتراث الشعبي عبر الفرجة والنكتة
- مركز "السبتي" يعزز العرض التربوي بتطوان
- الدار البيضاء تنفتح على الجامعات لتطوير "مختبر الوقاية الصحية"
- أمريكا تدعم إقامة حوار مع معارضي "صفقة القرن"
- جامعيون يحتجون بمقاطعة لقاء "الباشلور" بسلا
الدار البيضاء تنفتح على الجامعات لتطوير "مختبر الوقاية الصحية" (5.00)
القصة الحقيقية لبناء وتجهيز مستشفى "ووهان" في 10 أيام بالصين (5.00)
مسبار فضائي ينطلق في مهمة غير مسبوقة لاكتشاف أسرار الشمس (5.00)
الملك محمّد السادس يهنّئ "منتخب الفوتسال" بإحراز كأس إفريقيا (5.00)
- أخنوش: المشاريع الملكية تحسّن عيش الصيادين - (100)
- القصة الحقيقية لبناء وتجهيز مستشفى "ووهان" في 10 أيام بالصين - (89)
- طائرة جزائرية خاصة تنقل زعيم "البوليساريو" إلى القمة الإفريقية - (64)
- "قافلة الأحرار" تصغي إلى مشاكل وانتظارات القاطنين في إقليم وزّان - (62)
- رصيف الصحافة: الطرد من البرلمان ينتظر شباط وشقيق العماري - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السقوط من أعلى قمة جبل ينهي حياة شاب بخنيفرة
لقي شاب في ثلاثينيات من عمره، مساء السبت، مصرعه بعد سقوطه من أعلى قمة جبل بوحياتي بخنيفرة.
وأفاد محمد بوفطيحي، رئيس جمعية الصيد والتنمية المستدامة والمحافظة على الحياة البرية بالمغرب، بأن الهالك المسمى قيد حياته (ب-ح) أب لطفل ويتحدر من جماعة موحى أوحمو الزياني.
وزاد بوفطيحي، في تصريح لهسبريس، أن الشاب الذي راح ضحية هذا الحادث الأليم قصد رفقة اثنين من أصدقائه الجبل، بغية صيد الحمام البري؛ غير أن تناثر الأحجار من تحت قدميه هوى به إلى الأسفل على مسافة 209 أمتار، ليفارق الحياة عشر دقائق بعد السقوط.
واستنفر الحادث، حسب المصدر نفسه، جميع المصالح القضائية ورجال السلطة والدرك الملكي والوقاية المدنية، الذين انتقلوا إلى عين المكان تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على أسباب الوفاة ونقل الجثة إلى المركز الاستشفائي ببني ملال للقيام بالإجراءات الخاصة بالتشريح.