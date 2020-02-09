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الرئيسية | حوادث | وفاة موقوف تحت الحراسة النظرية بمستشفى سطات

وفاة موقوف تحت الحراسة النظرية بمستشفى سطات

وفاة موقوف تحت الحراسة النظرية بمستشفى سطات
هسبريس و.م.ع
الأحد 09 فبراير 2020 - 14:20

علم لدى ولاية أمن سطات أن شخصا كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي للاشتباه في تورطه في الضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض، قد وافته المنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالمستشفى الجهوي بالمدينة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن الشرطة القضائية كانت قد احتفظت بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للبحث معه حول تورطه في قضية ضرب وجرح خطيرين بسبب سوء الجوار، غير أنه صرح، خلال فترة إيداعه، بتناوله لقرص مبيد للفئران قبل واقعة توقيفه، بعدما اعتقد بأن الضحية قد فارق الحياة، وهو ما استدعى نقله على وجه السرعة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن توافيه المنية.

وأضاف المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات فتحت بحثا في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع للأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية ممن صرح لهم بواقعة تناول تلك المادة السامة، فضلا عن مباشرة كل التحريات والخبرات العلمية، في وقت تم فيه إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي.

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