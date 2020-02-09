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الرئيسية | حوادث | سفينة قادمة من الصين تستنفر "الجرف الأصفر"

سفينة قادمة من الصين تستنفر "الجرف الأصفر"

سفينة قادمة من الصين تستنفر "الجرف الأصفر"
هسبريس من الرباط
الأحد 09 فبراير 2020 - 19:10

أفادت مصادر هسبريس بأن باخرة تحمل علم باناما انطلقت منذ أسابيع من الصين ورست، زوال اليوم، بميناء الجرف الأصفر (جنوب مدينة الجديدة)، مما دفع السلطات إلى إعمال وبروتوكول التعامل مع فيروس "كورونا".

وأضافت المصادر ذاتها أن الباخرة المذكورة تحمل على متنها طاقم من جنسيات مختلفة، من بورما وكوريا الجنوبية وإنجلترا، ووصلت إلى ميناء الجرف الأصفر ضمن مهمة لنقل مئات الأطنان من المواد الكيميائية لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط.

وأكّدت مصادر الجريدة أنه تم تسخير الكاميرات الحرارية للكشف عن فيروس "كورونا"، وتبيّن انعدام الإصابة بالفيروس بين صفوف ركاب السفينة، وانتفاء أي أعراض للوباء.

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