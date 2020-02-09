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الرئيسية | حوادث | توقيف شخصين على خلفية السرقة بالعنف في الداخلة

توقيف شخصين على خلفية السرقة بالعنف في الداخلة

توقيف شخصين على خلفية السرقة بالعنف في الداخلة
هسبريس من الرباط
الأحد 09 فبراير 2020 - 18:17

ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الأحد، أنه تم توقيف شخصين في عقدهما الثاني، من ذوي السوابق القضائية، بسبب الاشتباه في نشاطات إجرامية تتعلق بالسرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأوضح البلاغ أن توقيف المشتبه فيهما جاء نتيجة قيادتهما لسيارة خفيفة تحت تأثير الكحول، ليتبين لعناصر الشرطة أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية بسبب نشاطاته الإجرامية المتعلقة بشبكة تنشط في هذا المجال.

وأفضت المعلومات الأولية للبحث إلى أن أحد المشتبه فيهما ثبت بالفعل تورطه في السطو على مبلغ 26 مليون سنتيم من أحد المواطنين بمجرد مغادرته لأحد الوكالات البنكية التابعة لبلدية المرسى يوم 29 يناير الماضي.

وأورد البلاغ ذاته أنه تم إيداع الموقوفين رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه مصلحة الشرطة القضائية بالعيون بغية كشف ملابسات التهم المنسوبة إليهما.

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