الوقاية المدنية تنقذ فتاتيْن عالقتيْن بـ "مرتفع عكراش"

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الوقاية المدنية بتعاون مع عناصر أمنية، الأحد، من إنقاذ فتاتين كانتا عالقتيْن بمرتفع عكراش بمدينة الرباط.

وأوضحت مصادر هسبريس أن فتاتيْن (18 و22 سنة) تسلّقتا مرتفع عكراش، زوال الأحد، وواجهتهما صعوبة في النزول منها.

وأضافت المصادر ذاتها أنه مباشرة بعد توصل مصالح الوقاية المدنية بنداءات استغاثة، حلّت عناصر أمنية وأخرى من الوقاية المدنية بعين المكان، وتمّت مساعدة الفتاتيْن على النزول من المرتفع.