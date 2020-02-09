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الرئيسية | حوادث | أقراص مخدرة تطيح بشاب في محطة القطار بفاس

أقراص مخدرة تطيح بشاب في محطة القطار بفاس

أقراص مخدرة تطيح بشاب في محطة القطار بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 09 فبراير 2020 - 21:14

تمكنت عناصر الأمن، التابعة للمنطقة الأمنية فاس الجديد دار دبيبغ، اليوم الأحد، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 28 سنة، إثر الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بحيازة الأقراص المخدرة والاتجار بها.

وقد تم توقيف المشتبه به، حسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس، بمحطة القطار بمدينة فاس، مباشرة بعد وصوله من إحدى مدن شمال المملكة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على 600 قرص من نوع "إكستازي"، بالإضافة إلى 300 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، ليصل مجموع الأقراص المحجوزة إلى 900 قرص مخدر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد هويات باقي المتورطين المفترضين في ترويج هذه المواد المخدرة، يورد المصدر ذاته.

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