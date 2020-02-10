انتحال صفة محام يوقع بأربعيني في قبضة الأمن

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، الأحد، شخصا يبلغ من العمر 45 سنة على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية لعاصمة أولاد حريز، إثر الاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وأفادت مصادر هسبريس أن توقيف المشتبه به تم داخل المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، على خلفية البحث القضائي، الذي تمت مباشرته من قبل الضابطة القضائية بشأن شكاية سيّدة، بسطت فيها أن المشتبه به أوهمها بالترافع عنها في قضية زجرية بعد تقديم نفسه على أنه محام.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش، التي أخضع لها المشتبه به من قبل أفراد الشرطة القضائية، أسفرت عن العثور بحوزته على بطاقتين مهنيتين باسم الغير، يشتبه باستعمالهما في أفعال النصب والاحتيال.

وخضع المشتبه به لتدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي، مع تدوين أقواله في محضر قانوني، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال التي يشتبه بضلوعه في ارتكابها.