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كُتّاب وآراء
الغموض يلف انتحار شابة شنقاً بضواحي خنيفرة
وضعت سيدة في الثلاثينات من عمرها حدا لحياتها، مساء الأحد، بجماعة سيدي حساين بإقليم خنيفرة.
ووفق محمد بوفطيحي، نائب رئيس الاتحاد الجهوي لجمعيات المجتمع المدني لجهة بني ملال خنيفرة، فإن الشابة شنقت نفسها إلى أن فارقت الحياة في حدود الساعة السادسة مساء ببهو منزل أسرتها، مشيرا إلى أن أسباب إقدامها على الانتحار تظل مجهولة إلى حدود الساعة.
وأضاف بوفطيحي، في تصريح لهسبريس، أنه إثر علمها بالحادث، حلت السلطات المحلية، مرفوقة بالدرك الملكي وسيارة الإسعاف، قصد فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرا إلى أنه تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى خنيفرة.