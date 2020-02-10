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الرئيسية | حوادث | إنقاذ مغربي حاول الهجرة على متن عجلة مطاطية

إنقاذ مغربي حاول الهجرة على متن عجلة مطاطية

إنقاذ مغربي حاول الهجرة على متن عجلة مطاطية
متابعة من خالد ملوك
الاثنين 10 فبراير 2020 - 09:50

تمكنت فرقة الإنقاذ البحري الإسباني من إغاثة شاب مغربي، يبلغ من العمر 24 عاما، حاول الوصول إلى سواحل إقليم الأندلس على متن عجلة مطاطية، معرضا نفسه لموت محقق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأفاد بلاغ صادر عن المعهد العسكري الإسباني أن المغربي حاول عبور مضيق جبل طارق، قبل أن يتم إنقاذه من قبل قوات خفر السواحل الإسبانية عبر الاستعانة بمروحية وسفينة للإنقاذ في حدود الساعة الثامنة صباحا. وأضاف البلاغ أن الشاب المغربي يعاني من مشاكل صحية خطيرة ناتجة عن انخفاض درجة حرارة جسمه.

وذكرت صحيفة "إلفارو" أن الشاب المغربي نقل إلى ميناء "سلاديو" بمدينة الجزيرة الخضراء، ومنه إلى مستشفى بالمدينة قصد تلقي الإسعافات الأولية، مضيفة أن تدخل خفر السواحل الإسبانية تم بناء على إشعار من طاقم قارب صيد لم يستطع الوصول إلى مكان المهاجر المغربي بسبب الأمواج العاتية.

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