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كُتّاب وآراء
القضاء يعزل رئيس جماعة "آيت ملول" ومن معه
قضت شعبة الاستعجالي والقضاء الشامل بالمحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الإثنين، بعزل كل من الحسين العسري، رئيس الجماعة الترابية آيت ملول المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وأحمد نجيري، نائبه الثالث، والحسين العوامي، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بالجماعة ذاتها، من عضوية المجلس، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وكان عامل إنزكان آيت ملول قد سلك، عبر الوكيل القضائي للمملكة، مسطرة العزل في حق رئيس جماعة آيت ملول ونائبه الثالث ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة أمام القضاء الإداري بأكادير، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها الأخيرة إلى الجماعة.
وحكمت المحكمة الإدارية بأكادير، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، وفي الموضوع، في الطلب الأصلي بعزل رئيس جماعة آيت ملول ونائبه الثالث ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة من عضوية الجماعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، كما قضت برفض طلب التنفيذ المعجل. أما في الطلب المضاد، فحكمت برفضه وإبقاء المصاريف على رافعه.