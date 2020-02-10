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الرئيسية | حوادث | عمليات سرقة توقع شاباً في قبضة أمن البرنوصي

عمليات سرقة توقع شاباً في قبضة أمن البرنوصي

عمليات سرقة توقع شاباً في قبضة أمن البرنوصي
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 فبراير 2020 - 15:33

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في سرقة السيارات والدراجات النارية، فضلا عن السرقة الموصوفة من داخل محلات تجارية بمدينتي الدار البيضاء وأبي الجعد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه به في حالة تلبس بمحاولة سرقة سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام بمنطقة سيدي البرنوصي، وذلك بعد عملية ترصد ومراقبة مستمرة باشرتها مصالح الأمن بعد تسجيل حالات مماثلة خلال الفترة الممتدة ما بين سابع وتاسع فبراير الجاري.

وأفاد المصدر ذاته بأن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى الاشتباه في تورط الشخص الموقوف في سرقة أربع سيارات ودراجات نارية، فضلا عن اقتراف سرقات بالكسر من داخل محلات تجارية بالدار البيضاء وأبي الجعد، حيث مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية المكلفة بالبحث من استرجاع ثلاثة سيارات متحصلة من عمليات السرقة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد مسارات تصريف باقي المسروقات والعائدات الإجرامية.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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