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كُتّاب وآراء
المحكمة تقضي بإعدام المتهم في اغتصاب وقتل "حنان بنت الملاح"
قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، الحكم بالإعدام على المشتبه فيه الرئيسي ("ع.ب"، 48 سنة) في قضية ما بات يعرف بـ"حنان بنت الملاح".
كما حكمت المحكمة بإدانة الشريك الرئيسي في الجريمة بـ20 سنة سجنا، بينما قضت بـالحكم على 8 متورطين آخرين بالسجن 5 سنوات لكل واحد منهم.
وكانت الشّابة حنان العراقي (بنت الملاح) قد تعرضت، في وقت سابق من السنة الماضية، لاعتداء جسدي عنيف وهتك عرضها من لدن المتّهمين، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي.
وتوبع الفاعل الأصلي، بجرائم "القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، والاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب، وهتك العرض بالعنف، والسكر العلني، واستهلاك الأقراص المخدرة".
وكانت مليكة، والدة الراحلة حنان التي تم ترويج فيديو تعنيفها واغتصابها حتى الموت على شبكات التواصل الاجتماعي، قد أكدت في تصريحات سابقة أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المتهم عليها، بل سبق أن عنفها مرات ومرات، كما كان يأتي لاختطافها من داخل بيتها.
وطالبت الأم المكلومة بمعاقبة المجرم "أشد عقاب" متمنية له كذلك "العذاب الأليم"، ومعاقبة كل من شاهد فيديو الحادث ولم يقدم المساعدة لإنقاذ حنان وإبلاغ الشرطة، قائلة: "أريد أن يعاقبوا جميعا لأنهم لم يرحموا ابنتي".
وأكدت مليكة أن ابنتها الراحلة، 34 سنة، "كانت تتعرض للتعنيف مرات ومرات من قبل المتهم"، مضيفة: "لقد سبق أن اعتدى على الراحلة مرات ومرات لكنني لم أستطع تقديم شكاية، أنا لوحدي رفقة ابني العليل".
وواصلت: "كان يأتي ليلا ويأخذها من قلب بيتها، وقام باحتجازها وتعنيفها، وحينما أردت تقديم شكاية للأمن قام بتهديدي بالسلاح، لقد هددنا بالقتل في حالة ما إذا تقدمنا بشكاية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
الاعدام الاعدام الاعدام الاعدام
يحيا العدل.
والجمعيات التي تطالب بإلغاء أحكام الإعدام يجب التشطيب عليها وسحب رخصة تأسيسها.
لو كان بيدي الحكم لحكمت على هذه المنظمات بالنفي من المغرب
والاعدام ليس بالقرطاس بل يصلب في النهار الجهار في ساحة عمومية او ملعب كرة وتقطع اعصاب رجليه من خلاف تحت تغطية شاملة لوسائل الاعلام ويتركوه ينزف حتى لا تبقى قطرة دم في جسمه ويموت موتة كلب تعدى على انثى لا حيلة لها ولا قوة.
اما احكام الشركاء فيجب اعادة النظر فيها لانهم اجزاء في اللعبة وساهموا في التعنيف والقتل ف 20 سنة و5 سنوات قليلة في حقهم خاصة وان السجن اصبح عندنا بمثابة فندق 4 نجوم.
ويجب احضارهم اثناء اعدام رئيسهم لكي ياخذوا العبرة وكذلك من سولت له نفسه ان يتعدى حدوده. وعلى القضاء ان يعمل بنزاهة وبسرامة في نفس الوقت وكما نشر في جل التعاليق ان الشعب مع العدالة ما دامت العدالة نزيهة.
Qu'est ce qu c'est que ce mépris?
Elle a un nom et un prénom comme tout le monde, mais comme elle habitait un quartier pourri alors il faut la rabaisser, la sous-estimer, la dénigrer
C'est exactement la mentalité de son violeur
Faites attention aux mots, ils sont importants