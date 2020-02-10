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الرئيسية | حوادث | المحكمة تقضي بإعدام المتهم في اغتصاب وقتل "حنان بنت الملاح"

المحكمة تقضي بإعدام المتهم في اغتصاب وقتل "حنان بنت الملاح"

المحكمة تقضي بإعدام المتهم في اغتصاب وقتل "حنان بنت الملاح"
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:23

قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، الحكم بالإعدام على المشتبه فيه الرئيسي ("ع.ب"، 48 سنة) في قضية ما بات يعرف بـ"حنان بنت الملاح".

كما حكمت المحكمة بإدانة الشريك الرئيسي في الجريمة بـ20 سنة سجنا، بينما قضت بـالحكم على 8 متورطين آخرين بالسجن 5 سنوات لكل واحد منهم.

وكانت الشّابة حنان العراقي (بنت الملاح) قد تعرضت، في وقت سابق من السنة الماضية، لاعتداء جسدي عنيف وهتك عرضها من لدن المتّهمين، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي.

وتوبع الفاعل الأصلي، بجرائم "القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، والاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب، وهتك العرض بالعنف، والسكر العلني، واستهلاك الأقراص المخدرة".

وكانت مليكة، والدة الراحلة حنان التي تم ترويج فيديو تعنيفها واغتصابها حتى الموت على شبكات التواصل الاجتماعي، قد أكدت في تصريحات سابقة أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المتهم عليها، بل سبق أن عنفها مرات ومرات، كما كان يأتي لاختطافها من داخل بيتها.

وطالبت الأم المكلومة بمعاقبة المجرم "أشد عقاب" متمنية له كذلك "العذاب الأليم"، ومعاقبة كل من شاهد فيديو الحادث ولم يقدم المساعدة لإنقاذ حنان وإبلاغ الشرطة، قائلة: "أريد أن يعاقبوا جميعا لأنهم لم يرحموا ابنتي".

وأكدت مليكة أن ابنتها الراحلة، 34 سنة، "كانت تتعرض للتعنيف مرات ومرات من قبل المتهم"، مضيفة: "لقد سبق أن اعتدى على الراحلة مرات ومرات لكنني لم أستطع تقديم شكاية، أنا لوحدي رفقة ابني العليل".

وواصلت: "كان يأتي ليلا ويأخذها من قلب بيتها، وقام باحتجازها وتعنيفها، وحينما أردت تقديم شكاية للأمن قام بتهديدي بالسلاح، لقد هددنا بالقتل في حالة ما إذا تقدمنا بشكاية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - abdou47 الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:56
يجب تنفيد الاعدام فورا حتى لا يستفيد الجاني من تخفيف العقوبة
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196
2 - الحمد لله الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:57
احسن خبر نسمع هاد نهار و حمد لله علي قرار لي خدات محكمه و بغيت بحال هاد قرارات ياخذو فحق كل شخص دار جريمه بحال هاد نوع
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159
3 - HASSAN الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:57
حكم يشفي الغليل ولو انه قليل بالنسبة للمشاركين الخمس والحكم يبقى عبرة للاخرين
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116
4 - صادق الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:58
هذا هو المنتظر من محاكمنا الموقرة. بهذا الحكم إن شاء الله تعالى. سيرتدع المجرمون القتلة. كما نرجوا أن يحرم من العفو الملكي. حتى ﻻ يتحول إلى المؤبد.وان ينفذ الحكم عندما يصير نهائيا قريبا إن شاء الله تعالى. وأن ينشر تنفيذ الحكم بصفة رسمية .ويطلع عليه المواطنون في القريب العاجل إن شاء الله تعالى.
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101
5 - Adilos Kenitra الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:58
La peine de mort n'est plus pratiquée au Maroc!!! c'est quoi ce verdict?!!
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-29
6 - hobal الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:58
كل المغاربة ينتضرون اعدامه حقيقة ليس حبر على ورق
الاعدام الاعدام الاعدام الاعدام
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130
7 - GALA الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:59
نطلب من القضاء بأن ينفذ حكم الإعدام على هذا المجرم. يحيا العدل!
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87
8 - بنت الشعب الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:59
اتمنى ان يتم تطبيق حكم الإعدام فعلا و لا يبقى مجرد حكم على ورق ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على الغير.عاش الملك
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79
9 - عبدو عبدالله الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:59
نعم هذا ما كان ينتضره الشارع المغربي. ولكن يجب أن ينفذ الحكم بالإعدام. كي يكون عبرة لباقي المجرمين... لنا كمال اليقين ان نفذ هذا الحكم ستكون اخر جريمة قتل بشعة تقترف في المغرب
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58
10 - -مغربي- الاثنين 10 فبراير 2020 - 18:59
نتمنى أن يتم تنفيذ حكم الاعدام مباشرة أو بعد وقت قصير.
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66
11 - تنفس الصعداء الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:00
و لكم في القصاص حياة يا أولي اﻷلباب...
يحيا العدل.
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33
12 - فاطمة زهراء الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:01
للأسف سيكون حكم إعدام على الورق اتمنى ان يعدم المجرم أمام الملاء حتى يكون عبرة لجميع المجرمين الذين يعتدون على الناس
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31
13 - البلغيتي الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:02
اعدام يجب أن يكون بالمهل وببطء شديد حتى يكون عبرة .. والعبرة الأكبر أن يعلم القضاء بأن لاتهاون ولارحمة مع المجرمين القتلة وقطاع الطرق.. وثانيا مع المرتشين والمحتلين .. ما تبقى من أفراد الشعب لا بأس أن يكون مبدأ الرأفة والرحمة هو السائد.. تحية للقضاء النزيه .. مسؤولية امام الله وامام الملك والشعب..
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12
14 - drjocker الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:02
يجب اعدامه على الخازوق حتى يخترق احشائه مثل ما فعل بضحيته هذا هو القصاص الشرعي
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27
15 - خبر يثلج الصدور الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:03
كنتمناو يعدمو المجرم في الساحة لكن هادوك المجرمين لي كانو معاه تنشوف بلي الحكم خفيف وكان من الافظل توظحو لينا فاش ساعدوه
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20
16 - rima الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:05
يجب تطبيق القانون بكل حزم وصرامة حتى لاتتكرر مثل هذه الجرائم لانها جريمة بشعة
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15
17 - محمد الزموري الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:05
قضية تلك الفتاة رحمها الله اهتزت لها مشاعر اغلبية المواطنين والتي تركت أثرا بالغا في نفوسنا وكل من له ضمير حي وفلذة كبد ويحب للناس ما يحب لنفسه والله أنا مع صاحب التعليق الأول حتى عقوبة الإعدام قليلة في حق هؤلاء الوحوش البشريه التي تعيش بيننا ورحمة الله عليها مرة أخرى وجعلها الله لها مغفرة للذنوب.
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12
18 - الاستاد ة الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:06
هنيئا القضاء المغربي بهدا الموقف الشجاع حتى يكون عبرة لامتاله.
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11
19 - mmmmmmmmmmmm الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:08
la torture avant la mort + la peine de mort
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4
20 - rachid الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:09
تنفيد الإعدام بسرعة و أمام الناس ليكون عبرة للوحوش مثله.
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16
21 - ايكس شي حاجة الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:10
الباراجات دلبوليس او جوندارم فينما مشيتي.....الاماكن لي خص يكون فيها رجال الامن تلقا المجرمين مسيطرين عليها....لعفوووو
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10
22 - Moi__cool الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:11
Alhamodolilah il faut bien agir contre ces crimes sexuels.
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4
23 - مغربي الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:12
يجب تنفيد حكم الإعدام. ولا يبقى حبر على ورق.
والجمعيات التي تطالب بإلغاء أحكام الإعدام يجب التشطيب عليها وسحب رخصة تأسيسها.
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15
24 - Ghalia الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:12
التنفيذ فأقرب وقت يارب ليطعض المجرمون
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11
25 - سبع عيون الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:12
لم اقتنع بهذا الحكم ، يجب تنفيذ هذا الحكم عاجلا كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم البشعة في حق أبناء هذا الوطن و كي تبقى عبرة لمن أراد ان يفعل مثل هذا الفعل، و يجب الحكم على الطرف الآخر بالسجن مدى الحياة وكل من كان له صلة بذلك ... ولا نتعجب ان سمعنا يوما ما بأن الفاعل الرئيسي حرا او ارتكبا جرما مماثلا لأن العفو لم يعد يستفيد منه من يستحقه.
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11
26 - الاندلس الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:14
هذه هي العدالة التي أمر بها رب العزة ، النفس بالنفس ، الكثير يعارض الحكم الإلهي ، ويريد الاحكام البشرية الضعيفة .
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9
27 - خليل الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:14
يجب ام يكون العقاب من جنس الجريمة اي اعدامه بنفس الطريقة التي قتل بها الضحية
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9
28 - AhmedH الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:15
الاخرون يستحقون على الاقل اربعين سنة بدون امكانية انقاص المدة او امكانية العفو لكي يتفكرون في ما قاموا به تجاه انسانة
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12
29 - المغرب خط أحمر الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:15
نعم حوكم بالإعدام والآن يجب التنفيذ قبل أن يأتي العفو الملكي لأن القاتل يجب أن يقتل ويطبق عليه شرع الله سبحانه وتعالى فكم من مواطن يقتل من طرف الظالمين الفاسدين لو طبق حكم الإعدام في الوحوش الآدمية لما تجرأ أحد أن يسفك دم أحد ولكن منظمات الويل الموجودة في المغرب والتي تصرف عليها من أموال دافعي الظرائب هي الحاجز والمانع لإعدام هؤلاء
لو كان بيدي الحكم لحكمت على هذه المنظمات بالنفي من المغرب
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9
30 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:16
8 متورطين آخرين بالسجن 5 سنوات لكل واحد منهم . ان هؤلاء الحكم خفف عليهم يستحقون اكثر من ذلك على الاقل 10 الى 12 سنة سجنا نافدا . عدم مساعدة شخص يواجه خطر الموت يعتبر ملحقا لجريمة القتل هؤلاء خاصهم اكثر
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9
31 - خالد الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:17
و هل سيتم تنفيذ حكم الاعدام حقا .
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6
32 - مواطن الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:20
الحكم ها هو والتنفيد فينا هو؟
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1
33 - اﻻعدام ثم اﻻعدام... الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:22
نتمنى ان ينفذ إﻻعدام حرقا !! ﻻن هذه الوحوش الشريرة ﻻتستحق ان تدفن في أﻻرض الطاهرة .
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34 - LAHSEN95 الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:23
OUF OUF en fin le jugement tombe vive la justice
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0
35 - مهاجر الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:23
يجب تنفيذ الإعدام في اقرب وقت هذا المجرم لا يستحق العيش على حساب الشعب.
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3
36 - الحقيقة الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:24
المشكل هو كيف قالت كان كايجي ويخطفها من دار فين الامن فين جهاز ستعلامات العامة فين جهاز المراقبة تراب الوطني فين استباقية و تدخل.كل مرة اخرجو بي بلاغ تم عتقال خالية او وعلاش متمش عتقال شخص قبل الجربمة.على المدير العام تغير والي امن الجهة رباط و رئيس الاستعلامات العام ورئيس DST ورئيس الشرطة القضائية.....
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0
37 - bouhali Jamal الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:37
اتمنى التطبيق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
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2
38 - medmod الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:39
وحب تنفيد الإعدام وفورا وفي باحت السجن أمام السجناء ليكون عبرة لمن سولت له جرأته ان يقوم بهذا العمل الوحشي وبحظور افراد عائلتها لكي لكي يشفى غليلها .
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2
39 - المجرمين اخوان الشياطين الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:40
الاعدام حتى انشوفوه بعين العقل اما في محاضر المحكمة فليس الا حبر على ورق.
والاعدام ليس بالقرطاس بل يصلب في النهار الجهار في ساحة عمومية او ملعب كرة وتقطع اعصاب رجليه من خلاف تحت تغطية شاملة لوسائل الاعلام ويتركوه ينزف حتى لا تبقى قطرة دم في جسمه ويموت موتة كلب تعدى على انثى لا حيلة لها ولا قوة.
اما احكام الشركاء فيجب اعادة النظر فيها لانهم اجزاء في اللعبة وساهموا في التعنيف والقتل ف 20 سنة و5 سنوات قليلة في حقهم خاصة وان السجن اصبح عندنا بمثابة فندق 4 نجوم.
ويجب احضارهم اثناء اعدام رئيسهم لكي ياخذوا العبرة وكذلك من سولت له نفسه ان يتعدى حدوده. وعلى القضاء ان يعمل بنزاهة وبسرامة في نفس الوقت وكما نشر في جل التعاليق ان الشعب مع العدالة ما دامت العدالة نزيهة.
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40 - محمد المغربي الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:40
يجب إعادة تطبيق حكم الإعدام فورًا في المغرب.
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1
41 - Lila الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:43
Pourquoi "Hanane Bent Al Mellah" ?

Qu'est ce qu c'est que ce mépris?

Elle a un nom et un prénom comme tout le monde, mais comme elle habitait un quartier pourri alors il faut la rabaisser, la sous-estimer, la dénigrer

C'est exactement la mentalité de son violeur

Faites attention aux mots, ils sont importants
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-2
42 - كريم الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:44
الإعدام قليل في حق هذا الوغد،يجب تعذيبه أشد العذاب، ياريت ايديروليه كيف دار للراحلة حتى يذوق من نفس الكأس،بعد ذلك يعدم ويرمى في المزبلة
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1
43 - عبدربه الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:51
والله لو يعلم المسؤولون عن القرار تعطش المضلوم لأخد حقه لصلب ١٠٠ يوم بمركز المدينة بلا أكل ولا شراب حتى الموت أما ادا كان هناك عداب أخر يضاف على هدا وجب اضافته والله أكبر والله ينصر الحق وا معتصماه ما هدا الضلم
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