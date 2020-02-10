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الرئيسية | حوادث | قاصر "يشرمل" تلاميذ ويرسلهم إلى مشفى برشيد

قاصر "يشرمل" تلاميذ ويرسلهم إلى مشفى برشيد

قاصر "يشرمل" تلاميذ ويرسلهم إلى مشفى برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 10 فبراير 2020 - 19:38

أفادت مصادر هسبريس بأن خمسة تلاميذ يتابعون دراستهم بالثانوية التأهيلية الجنرال الكتاني بمدينة برشيد تعرّضوا، اليوم الاثنين، لاعتداء بسلاح أبيض على يد قاصر أمام المؤسسة التعليمية سالفة الذكر.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية تدخلت في الحين، حيث عملت على استدعاء سيارة إسعاف ونقل التلاميذ الخمسة على وجه السرعة نحو قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ببرشيد لتلقي العلاجات الضرورية، وقرر الطبيب المداوم علاج ثلاثة منهم قبل مغادرتهم المرفق الصحي المذكور، في حين جرى توجيه اثنين آخرين إلى أحد المستشفيات بمدينة الدار البيضاء نظرا لخطورة الإصابة.

وأسفر تدخل عناصر الشرطة عن إيقاف المشتبه فيه؛ وهو قاصر من مواليد 2007، يعيش ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة، وجرى وضعه تحت تدبير المراقبة، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل الاستماع إليه تمهيديا بحضور أحد أفراد عائلته، قبل عرضه على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه.

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