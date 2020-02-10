السرقة تجر شابّين إلى الحراسة النظرية ببرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، اليوم الاثنين، شخصين يبلغان من العمر 20 و30 سنة على أنظار النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بسطات، للاشتباه في تورّطهما في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن الجانحين كانا يعترضان سبيل المارة ويعمدان إلى سرقة أغراضهم، قبل أن توقفهما مصالح الأمن بعد تشخيص هويتيهما، انطلاقا من الأوصاف المدلى بها من لدن الضحايا.

وخضع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، واتخاذ المتعيّن في حقهما.