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الرئيسية | حوادث | لجنة مختلطة تتلف أطنانا من المخدرات بطنجة

لجنة مختلطة تتلف أطنانا من المخدرات بطنجة

لجنة مختلطة تتلف أطنانا من المخدرات بطنجة
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 10 فبراير 2020 - 20:31

قامت لجنة مختلطة، اليوم، تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بإتلاف أطنان من المخدرات، بمنطقة خلاء تابعة للنفوذ الترابي لجماعة الحجريين، كانت حصيلة تدخل مختلف عناصر الأمن، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وحسب ما أفاده رضوان الدهدوه، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، فإن اللجنة المختلطة قامت بإتلاف كمية مختلطة من المخدرات، شملت "20 طنا و893،9 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، و109،9 كيلوغرامات من مخدر الكيف، و162،5 كيلوغرامات من الطابا، و2،4 من المعسل".

كما أتلفت اللجنة سالفة الذكر، خلال العملية، "1،2 كيلوغرام من مخدر الكوكايين القوي، و296 جرعة من نفس المخدر، و6،2 كيلوغرام من مخدر الهيروين، و282 جرعة من ذات المخدر، إلى جانب 45312 قرصا مهلوسا، و201 علبة سجائر، بالإضافة إلى 102 كيلوغرام من البلاستيك المستعمل في تغليف الشيرا"، وفق المصدر ذاته.

وأوضح عبد الغني الصغيري، الآمر بالصرف بالمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة، أن "قيمة كمية المخدرات التي تم إتلافها تبلغ 220 مليون درهم، أي 22 مليار سنتيم"، مضيفا أن هذا المجموع "هو حصيلة التدخلات الأمنية التي قامت بها عناصر إدارة الجمارك والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، وفي بعض الحالات عبر توفير معطيات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الفاسي الاثنين 10 فبراير 2020 - 21:27
وهل يعقل أن نصدق بحرقكم 22 مليار سنتيم
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2 - عبد الله بن الاثنين 10 فبراير 2020 - 21:28
أين هم أصحاب هذه المخدرات؟ لم نسمع قط إلقاء القبض على التجار الكبار (رؤوس الحربة) لهذه المخدرات
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