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كُتّاب وآراء
الدرك يفكك شبكة لترويج المخدرات بأولاد سعيد
تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات، اليوم، من تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدرات، إذ أوقفت ثلاثة أشخاص وحجزت كميات من المخدرات المتنوعة ومجموعة من الدراجات النارية وأسلحة بيضاء، مع تحرير مذكرة بحث إضافية في حق مزود رئيس نواحي سطات.
وحسب مصادر هسبريس فإن تفاصيل الحادث تعود إلى قيام عناصر درك أولاد سعيد بحجز سيارة من نوع "طيوطا بيكوب" لفائدة إدارة الجمارك، بعدما كان على متنها شخصان بحوزتهما كمية من المخدرات موزّعة بين مادة القنب الهندي وأوراق التبغ، متوجهين بها إلى أحد المستهلكين.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك انتقلت إلى منزل المشتبه فيه، الذي كان ينتظر وصول الحمولة، حيث جرى توقيفه ووضع الجميع تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل عرضهم على ممثل الحق العام، الذي أعطى تعليماته بإيداع الشخصين اللذين كانا على متن السيارة السجن على ذمة الاعتقال الاحتياطي، في حين جرت متابعة المشتبه فيه الثالث، "المستهلك المفترض"، في حالة سراح مؤقت.
وأردفت المصادر نفسها بأن تعميق البحث في النازلة أسفر عن أن أحد المزوّدين الرئيسيين، الذي يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية، يتواجد نواحي سيدي امحمد بن رحال إقليم سطات، حيث انتقلت فرقة من الدرك، وداهمت منزله بتعليمات من النيابة العامة، وتمكّنت من حجز ثلاث دراجات نارية، وأسلحة بيضاء عبارة سيوف من الحجم الكبير، وكمية من مخدر الشيرا والقنب الهندي وأوراق التبغ، في حين فرّ المشتبه فيه إلى وجهة مجهولة بمساعدة كلب حراسة مستغلا الظلام.