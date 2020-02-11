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كُتّاب وآراء
المخدرات تجر شخصين إلى التحقيق بابن سليمان
أوقفت عناصر من الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، مساء الإثنين، شخصين يبلغان من العمر 30 و52 سنة، وهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها.
مصادر هسبريس أفادت بأن توقيف المشتبه فيهما جرى في حالة تلبّس بترويج المخدرات، إذ أسفرت عملية التفتيش التي نفذتها عناصر الشرطة عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدر الشيرا ومجموعة من عبوات اللصاق (السيلسيون)، ومبالغ مالية محصلة من عملية ترويجها؛ فضلا عن أسلحة بيضاء وهواتف نقالة.
وأمرت النيابة العامة المختصة في المحكمة الابتدائية بابن سليمان بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه، قبل عرضهما على ممثل سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إليهما واتخاذ القرار القانوني في حقهما.