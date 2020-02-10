24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:47
|08:13
|13:47
|16:44
|19:11
|20:27
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الإدريسي يصدر ديوانا رقميا على موقع "أمازون"
- الملك يقدم خارطة طريق تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب
- المفكر المغربي أومليل يحرز جائزة كويتية رفيعة
- جمهور الوداد أمام الفتح
- الملك يهنئ وهبي بانتخابه أمينا عاما لحزب "البام"
غرامات مالية كبيرة تنتظر المؤسسات والمقاولات المتأخرة في الأداء (5.00)
المحكمة تقضي بإعدام المتهم باغتصاب وقتل "حنان بنت الملاح" (5.00)
جدل ترسيم الحدود البحرية .. إسبانيا تُقرّ بمشروعية القرار المغربي (5.00)
- العلمي: محلات "بيم" التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية - (177)
- تركيا ترضخ لشروط المغرب .. و"الإخوان" يدافعون عن "سوق أردوغان" - (98)
- دراسة: مستوى التدين لا ينعكس على مردودية العمل عند المغاربة - (84)
- المحكمة تقضي بإعدام المتهم باغتصاب وقتل "حنان بنت الملاح" - (81)
- جبهة البوليساريو تلعب ورقة "تقرير المصير" في لقاء مع غوتيريس - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مطاردة تُنهي إجرام "العود" في جماعة آيت اعميرة
تمكّنت السلطات المحلية بالمقاطعة الثانية في آيت اعميرة، الإثنين، من توقيف شاب، في عقده الثاني، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة؛ وذلك على خلفية قضية تتعلق بحيازة وترويج الممنوعات.
وجاء توقيف الشاب، المُلقّب بـ"العود"، بعد مطاردة فعّلتها مصالح السلطة المحلية وعناصر القوات المساعدة في دوار "أكرام"، التابع لجماعة آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها، انتهت بشلّ حركته.
وحُجزت بحوزة الموقوف كمية وُصفت بـ"المهمة" من سنابل القنب الهندي (الكيف)، وأخرى من مخدر الشيرا، إلى جانب سلاح أبيض من الحجم الكبير ودراجة نارية، يستعملها في عملية ترويج الممنوعات.
وجرى توجيه المعني بالأمر إلى المركز الترابي للدرك الملكي بآيت اعميرة، من أجل مباشرة عملية البحث التمهيدي معه، في أفق تقديمه أمام أنظار العدالة من أجل التهم المنسوبة إليه.