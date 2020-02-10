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الرئيسية | حوادث | ‪ مطاردة تُنهي إجرام "العود" في جماعة آيت اعميرة‬

‪ مطاردة تُنهي إجرام "العود" في جماعة آيت اعميرة‬

‪ مطاردة تُنهي إجرام "العود" في جماعة آيت اعميرة‬
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الاثنين 10 فبراير 2020 - 23:12

تمكّنت السلطات المحلية بالمقاطعة الثانية في آيت اعميرة، الإثنين، من توقيف شاب، في عقده الثاني، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة؛ وذلك على خلفية قضية تتعلق بحيازة وترويج الممنوعات.

وجاء توقيف الشاب، المُلقّب بـ"العود"، بعد مطاردة فعّلتها مصالح السلطة المحلية وعناصر القوات المساعدة في دوار "أكرام"، التابع لجماعة آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها، انتهت بشلّ حركته.

وحُجزت بحوزة الموقوف كمية وُصفت بـ"المهمة" من سنابل القنب الهندي (الكيف)، وأخرى من مخدر الشيرا، إلى جانب سلاح أبيض من الحجم الكبير ودراجة نارية، يستعملها في عملية ترويج الممنوعات.

وجرى توجيه المعني بالأمر إلى المركز الترابي للدرك الملكي بآيت اعميرة، من أجل مباشرة عملية البحث التمهيدي معه، في أفق تقديمه أمام أنظار العدالة من أجل التهم المنسوبة إليه.

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