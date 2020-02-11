"القرقوبي" يدفع الأمن إلى مداهمة مؤسسة فندقية

هسبريس من الرباط

أوقفت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة الفنيدق، اليوم الثلاثاء، شخصا يتشبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، توقيف المشتبه فيه على مستوى إحدى المؤسسات الفندقية بمدينة الفنيدق وهو في حالة تلبس بحيازة 18000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، علاوة على هاتف محمول ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار غير المشروع بالأقراص الطبية المخدرة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 30 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.