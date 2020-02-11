إسبانيا تبحث عن "قارب هجرة" أبحر من المغرب

هسبريس من الرباط

تقوم السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بالبحث عن قارب على متنه نحو 70 شخصا يعتقد أنه أبحر من المغرب رفقة قاربين آخرين جرى إنقاذ 119 مهاجرا كانوا على متنهما أمس الاثنين.

وقالت منظمة الصليب الأحمر، في تغريدة على موقع "تويتر"، إنه جرى إنقاذ 119 مهاجرا كانوا على متن القاربين قبالة جنوب الساحل الإسباني، ونقلهم إلى بر الأمان بميناء ملقة، حيث استقبلهم فريق تابع للمنظمة ذاتها.

من جهتها، ذكرت خدمة الإنقاذ أن جميع المهاجرين جاؤوا من إفريقيا جنوب الصحراء، وأن حالتهم الصحية جيدة.