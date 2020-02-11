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الرئيسية | حوادث | إسبانيا تبحث عن "قارب هجرة" أبحر من المغرب

إسبانيا تبحث عن "قارب هجرة" أبحر من المغرب

إسبانيا تبحث عن "قارب هجرة" أبحر من المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 19:49

تقوم السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بالبحث عن قارب على متنه نحو 70 شخصا يعتقد أنه أبحر من المغرب رفقة قاربين آخرين جرى إنقاذ 119 مهاجرا كانوا على متنهما أمس الاثنين.

وقالت منظمة الصليب الأحمر، في تغريدة على موقع "تويتر"، إنه جرى إنقاذ 119 مهاجرا كانوا على متن القاربين قبالة جنوب الساحل الإسباني، ونقلهم إلى بر الأمان بميناء ملقة، حيث استقبلهم فريق تابع للمنظمة ذاتها.

من جهتها، ذكرت خدمة الإنقاذ أن جميع المهاجرين جاؤوا من إفريقيا جنوب الصحراء، وأن حالتهم الصحية جيدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 20:01
اخبار هبيرست تخبرنا اخبار العالب كله
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