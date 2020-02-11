24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/02/2020
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:47
|08:13
|13:47
|16:44
|19:11
|20:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- المفكر المغربي أومليل يحرز جائزة كويتية رفيعة
- لعروسي يخوض في "تحولات النزاعات المسلحة"
- زياش يتعافى من الإصابة ويخوض تداريب ناديه
- مراكز دولية تنادي بحرية باحثَين إيرانيين معتقلين
- السرقة تجر شابّين إلى الحراسة النظرية ببرشيد
طلبة: "البكالوريوس" خيار إستراتيجي لإصلاح التعليم العالي بالمغرب (5.00)
- العلمي: محلات "بيم" التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية - (254)
- وهبي .. أمازيغي يقودُ دفة "البام" بحنكة المحامي وتمرّد "اليساري" - (63)
- مستثمرون إسرائيليون يطرقون باب السوق المغربية في 2020 - (58)
- رصيف الصحافة: رحلة عذاب مع "لارام" تفجّر غضب السفير البريطاني - (57)
- القضاء العسكري الجزائري يدين شقيق بوتفليقة بـ 15 سنة سجناً - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إسبانيا تبحث عن "قارب هجرة" أبحر من المغرب
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 19:49
تقوم السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بالبحث عن قارب على متنه نحو 70 شخصا يعتقد أنه أبحر من المغرب رفقة قاربين آخرين جرى إنقاذ 119 مهاجرا كانوا على متنهما أمس الاثنين.
وقالت منظمة الصليب الأحمر، في تغريدة على موقع "تويتر"، إنه جرى إنقاذ 119 مهاجرا كانوا على متن القاربين قبالة جنوب الساحل الإسباني، ونقلهم إلى بر الأمان بميناء ملقة، حيث استقبلهم فريق تابع للمنظمة ذاتها.
من جهتها، ذكرت خدمة الإنقاذ أن جميع المهاجرين جاؤوا من إفريقيا جنوب الصحراء، وأن حالتهم الصحية جيدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1