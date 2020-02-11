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كُتّاب وآراء
أمواج المحيط الأطلسي تلفظ جثة مجهولة في أكادير
لفظت مياه المحيط الأطلسي، اليوم الثلاثاء، جثة شخص مجهول الهوية يرجّح أن يكون قضى غرقا، وذلك على مستوى شاطئ مدينة أكادير.
واستنفر العثور على الجثة مختلف السلطات المحلية والأمنية التي انتقلت على عجل إلى عين المكان للقيام بالمعاينات الأولية، كما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها وتحديد هويتها.
وفتحت مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية أكادير، تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات العثور على هذه الجثة وأسباب الوفاة.
جدير بالذكر أن شاطئ أكادير شهد الأسبوع الماضي حالة غرق عشريني كان في رحلة استجمام رفقة تلاميذ وتلميذات من زملائه.