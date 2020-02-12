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الرئيسية | حوادث | السرقة تحت التهديد توقع شخصا في قبضة الأمن

السرقة تحت التهديد توقع شخصا في قبضة الأمن

السرقة تحت التهديد توقع شخصا في قبضة الأمن
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 06:45

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة وزان، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة مشرع بلقصيري، شخصا من ذوي السوابق القضائية يشتبه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من داخل صيدلية.

وجرى إيقاف المشتبه فيه بمدينة مشرع بلقصيري على متن سيارة مشكوك في مصدرها، للاشتباه في تورطه في المساهمة في اقتراف سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من داخل إحدى الصيدليات بمدينة وزان، في منتصف شهر يناير المنصرم، والتي انصبت على مبلغ 2500 درهم.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أوضح أن إجراءات تنقيط المشتبه فيه بقاعدة البيانات الأمنية كشفت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من طرف أمن العيايدة بسلا في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 41 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل إيقاف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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