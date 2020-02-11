"السكر والخيانة الزوجية" يلاحقان مستشارا جماعيا

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، امرأة ومستشارا جماعيا بالجماعة الترابية اكدانة نواحي أولاد سعيد إقليم سطات بشبهتي السكر والخيانة الزوجية.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المستشار الجماعي، الذي يشغل مهمة نائب رئيس جماعة اكدانة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو متزوج وله أبناء، ضبط من قبل درك أولاد سعيد في حالة غير طبيعية رفقة امرأة مطلقة، بعدما كانا على متن سيارة خفيفة جرى قطرها إلى المحجز مع سحب رخصة السياقة.

وأردفت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة أمرت بوضع المستشار الجماعي ورفيقته تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع إليهما في محضر تمهيدي، مع استدعاء زوجة المستشار قصد الاستماع إلى أقوالها لمعرفة تأكيد المتابعة بالخيانة الزوجية من عدمه في حق زوجها، في انتظار عرضه رفقة خليلته على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهما.