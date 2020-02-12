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الرئيسية | حوادث | حوادث السير بالمدن .. 19 قتيلا و1976 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 19 قتيلا و1976 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 19 قتيلا و1976 جريحا
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 05:25

لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 1976 آخرون بجروح، إصابات 65 منهم بليغة، في 1538 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير 2020.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 47 ألف و665 مخالفة، وإنجاز 11 ألف و741 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألف و924 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و263 ألف و200 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4267 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6901 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 573 مركبة.

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