24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:13
|13:47
|16:45
|19:12
|20:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لعروسي يخوض في "تحولات النزاعات المسلحة"
- "معتقلو الرّيف" يخوضون معركة ''الأمعاء الفارغة"
- الجيش يفضل عدم المغامرة بـ"أسليم" أمام الرجاء
- "المدارس المحتضَنة" ترفع نسب نجاح التلاميذ إلى مستويات قياسية
- بوشارب: الملك يولي عناية خاصة لتراث المغرب
طلبة: "البكالوريوس" خيار إستراتيجي لإصلاح التعليم العالي بالمغرب (5.00)
المعركة الانتخابية الأمريكية .. الجمهوريون يغزون معقل الديمقراطيين (5.00)
- وهبي .. أمازيغي يقودُ دفة "البام" بحنكة المحامي وتمرّد "اليساري" - (65)
- مستثمرون إسرائيليون يطرقون باب السوق المغربية في 2020 - (59)
- مسيرة "رفض صفقة القرن" تكشف أخطاء "قاتلة" لإسلاميي المغرب - (50)
- سرقة هاتف نقال تنتهي بجريمة قتل تلميذ بأزمور - (38)
- ديْن الجزائر يعادل 45 بالمائة من الناتج الاجمالي - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حوادث السير بالمدن .. 19 قتيلا و1976 جريحا
لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 1976 آخرون بجروح، إصابات 65 منهم بليغة، في 1538 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير 2020.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 47 ألف و665 مخالفة، وإنجاز 11 ألف و741 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألف و924 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و263 ألف و200 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4267 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6901 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 573 مركبة.