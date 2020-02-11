أعمال شغب تفضي إلى توقيف 5 قاصرين في فاس

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن "البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية أعمال الشغب التي تسببت في إلحاق أضرار مادية بممتلكات عامة وإضرام النار عمدا في سيارة للمصلحة، أسفر عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في مشاركتهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم وضع المشتبه فيهم الرشداء تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالشخص القاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة بمدينة فاس، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم تسجيل ارتكاب هذه الجرائم في أعقاب اندلاع حريق بسوق عشوائي للخضر بمنطقة "عين هارون" بمدينة فاس، مساء الاثنين، حيث تجمهر المشتبه فيهم وأشخاص آخرون وشرعوا في القيام بأعمال شغب عن طريق الرشق بالحجارة، مما تسبب في إصابة أحد عناصر القوة العمومية وعون سلطة بجروح، وإلحاق خسائر مادية بسيارتين في ملك الدولة، فضلا عن إضرام النار بشكل عمدي في سيارة للخدمة تابعة لمصالح الوقاية المدنية.