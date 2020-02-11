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كُتّاب وآراء
الأمن المغربي يوقف مبحوثا عنه من طرف أمريكا
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، الاثنين، من توقيف مواطن يحمل جنسية دولة البينين، يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، في بلاغ لها، أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقواعد المعطيات الخاصة بمنظمة الأنتربول أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، مؤرخة في 22 أكتوبر المنصرم، وذلك للاشتباه في تورطه في تزوير وثائق تعريفية وبنكية واستغلالها في تقديم تصريحات تدليسية عن الدخل، والتي تمكن على إثرها من الحصول على تعويضات ضريبية بلغت 873 ألف و703 دولار أمريكيا.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار البت في مسطرة تسليمه للسلطات القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن توقيف المشتبه فيه يأتي في إطار تفعيل علاقات التعاون الثنائي مع السلطات الأمريكية في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تعزيز آليات البحث وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، من أجل مختلف الجرائم المنظمة بما فيها قضايا الفساد المالي.